HSV und VfB Lübeck wollen in nächste Pokalrunde

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Zwei Nord-Teams sind am Dienstag in der zweiten DFB-Pokalrunde im Einsatz. Zweitligist Hamburger SV muss um 18.00 Uhr (Sky) beim Bundesligisten RB Leipzig antreten. Nach der deftigen 0:3-Schlappe beim Stadtnachbarn FC St. Pauli wollen die Hamburger ihr wahres Gesicht zeigen. Bisher standen sich beide Mannschaften erst einmal im Pokal gegenüber. Im April 2019 gewannen die Sachsen mit 3:

Hamburg/Lübeck - 1 in Hamburg. Trainer Tim Walter wird vermutlich auf den in der 2. Liga gesperrten Kapitän Sebastian Schonlau verzichten, um Ersatz Jonas David Spielpraxis zu gewähren.

Nach 23 Pflichtspielen ohne Niederlage hofft Regionalliga-Spitzenreiter VfB Lübeck auf eine weitere Überraschung. Zu Gast an der Lohmühle ist ebenfalls um 18.00 Uhr (Sky) der Bundesligist Mainz 05. Immerhin haben die Lübecker dem FSV am 31. Juli 2009 beim 2:1 nach Verlängerung im Pokalwettbewerb schon einmal ein Bein gestellt. Auch in diesem Jahr sorgten die Schleswig-Holsteiner bereits ür Furore: Gegen den Zweitligisten FC Hansa Rostock gewann der VfB in der ersten Hauptrunde mit 1:0. dpa