Hubbrücken Anfang August für viele Stunden gesperrt

Zwei der historischen Lübecker Hubbrücken an der Einmündung des Elbe-Lübeck-Kanals in die Trave werden Anfang August an zwei Tagen gesperrt - jeweils sechs Stunden. Am 2. und 3. August sollen die Bauwerke außerplanmäßig überprüft werden, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee am Montag mitteilte. Dazu werden die Brücken an beiden Tagen je zwischen 9.

Lübeck - 00 Uhr und 15.00 Uhr gesperrt. Die Fußgängerbrücke sei von der Sperrung nicht betroffen.

Die Hubbrücken bestehen aus drei getrennten Tragwerken für Kraftfahrzeuge, die Eisenbahn und Fußgänger. Als Technisches Denkmal stehen sie seit 1988 unter Schutz. Die Überprüfung des aus dem Jahr 1900 stammenden Brückenensembles sei notwendig, um weiterhin einen verkehrssicheren Betrieb gewährleisten zu können, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes.

In den vergangenen Jahren war es im Bereich der Straßenhubbrücke immer wieder zu Problemen mit der Antriebs- und Verriegelungstechnik gekommen. Um die Zahl der Brückenhebungen zu verringern, wurden die Betriebszeiten im Jahr 2021 bereits reduziert und Wartezeiten für Sportboote eingeführt. Dadurch soll der Verschleiß der Bauteile minimiert werden. dpa