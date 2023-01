IG Metall Küste hält Mitgliederzahl stabil

Teilen

Eine IG-Metall-Fahne weht im Wind. © Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild

Die IG Metall Küste hat ihre Mitgliederzahl im vergangenen Jahr stabilisiert. 12.450 Menschen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestniedersachsen und Bremen seien der Gewerkschaft beigetreten, sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich am Montag. Damit hatte die IG Metall Küste Ende des vergangenen Jahres 177.550 Mitglieder. Das waren 0,1 Prozent mehr als 2021.

Hamburg - Die Zahl der Mitglieder in den Betrieben, die für die Stärke bei Tarifkämpfen entscheidend ist, nahm um 1,8 Prozent auf 122.500 zu.

Vor der Corona-Krise hatte die Gewerkschaft 2019 noch 183.700 Mitglieder gezählt. Während der Pandemie sei es schwierig gewesen, mit den Beschäftigten in den Betrieben in Kontakt zu kommen, hieß es. Im Vergleich zu 2021 seien im vergangenen Jahr rund 40 Prozent mehr Menschen eingetreten. „Unser Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen und Tarifverträge ist auch attraktiv für Ingenieure und ITler“, sagte Friedrich. Der Organisationsgrad unter den rund 300.000 Beschäftigten, die in den von der Gewerkschaft betreuten Betrieben arbeiten, sei leicht gestiegen, erklärte Gewerkschaftssprecher Heiko Messerschmidt. dpa