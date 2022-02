Im Hamburger Einzelhandel reicht jetzt FFP2-Maske

Ein Schild vor einem Geschäft informiert über die Eintrittsregeln. © Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Statt 2G-Regel nur noch FFP2-Masken: Der Hamburger Einzelhandel setzt auf eine Belebung der Geschäfte mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen. Doch ob alle Kunden zurückkehren, ist ungewiss.

Hamburg/Kiel - Seit Samstagmorgen können Kunden in Hamburg unter gelockerten Corona-Maßnahmen einkaufen gehen. Ein Nachweis, dass man gegen Corona geimpft oder von Covid-19 genesen ist, entfällt - es reicht das Tragen einer FFP2-Maske. Für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren sowie die Beschäftigten in den Verkaufsstellen oder Ladenlokalen genügen medizinische Masken.

Viele Geschäftsleute ersetzten am Sonnabend die alten Hinweisschilder an ihren Ladentüren. Ein Spielzeughändler etwa stellte vor sein Geschäft in Eimsbüttel ein aufmunterndes Schild mit der Aufschrift „FFP2-Maske (Behördliche Anordnung) - Gute Laune (Idee von uns)“.

Ungeimpfte können in Hamburg erstmals seit rund zweieinhalb Monaten wieder in Geschäfte abseits des täglichen Bedarfs gehen. Der rot-grüne Senat von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte die 2G-Regel Ende November angesichts rapide steigender Corona-Zahlen verhängt. In Schleswig-Holstein gilt der Wegfall der 2G-Regel bereits seit Mittwoch. Das Hamburger City-Management und der Handelsverband Nord hoffen jetzt auf eine deutliche Belebung der Geschäfte. dpa