Im Norden gibt es die meisten Elektrofahrrad-Besitzer

Ein Mann fährt auf einem Elektrofahrrad. © Uli Deck/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Immer mehr Menschen in Deutschland besitzen ein Elektro-Fahrrad. Laut einer aktuellen Umfrage ist es inzwischen fast jeder vierte Deutsche. In zwei Bundesländern sind die elektrischen Fahrräder besonders beliebt.

Kiel - In Schleswig-Holstein und Niedersachsen gibt es die meisten Besitzer von Elektro-Fahrrädern. Das geht aus einer Umfrage hervor, die der Energieversorger Eon am Donnerstag veröffentlichte. Demnach gaben in den beiden Bundesländern 27,2 Prozent der Bürger ab 18 Jahren bei der Befragung zwischen März und April an, ein E-Bike oder Pedelec zu besitzen. Danach folgen Baden-Württemberg und Bayern (jeweils 25,2 Prozent) sowie Nordrhein-Westfalen (25,0 Prozent).

Laut Umfrage sind die Elektroräder besonders in den schleswig-holsteinischen Landkreisen Nordfriesland (33 Prozent), Dithmarschen (32,2 Prozent), Schleswig-Flensburg (31,2 Prozent), Steinburg (30,9 Prozent) und Plön (30 Prozent) nachgefragt. Im bundesweiten Durchschnitt gaben den Angaben zufolge 23,3 Prozent der Deutschen an, ein E-Bike oder Pedelec zu besitzen.

Aus der Umfrage geht zudem hervor, dass immer mehr jüngere Menschen ein E-Bike besitzen. Zwischen 2021 und 2023 ist der Wert bei den 18- bis 29-Jährigen in Deutschland von 9,8 auf 13,8 Prozent gestiegen. Argumente für ein E-Bike sind laut der Erhebung die Klimafreundlichkeit oder die geringere körperliche Anstrengung gegenüber einem herkömmlichen Fahrrad. dpa