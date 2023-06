Immer weniger Katholiken im Erzbistum Hamburg

Ein Lichtstrahl fällt in einer Kirche auf ein Kreuz. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Katholiken im Erzbistum Hamburg ist im vergangenen Jahr weiter gesunken - die Aktivität der Gläubigen hat nach den Corona-Jahren aber wieder zugenommen. 14.130 katholische Christen traten in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg aus ihrer Kirche aus; 2021 waren es 9788. Dies geht aus der Statistik hervor, die die Verwaltung des Erzbistums am Mittwoch vorgelegt hat.

Hamburg - Damit lebten Ende vergangenen Jahres 364.496 Katholiken im Erzbistum; ein Jahr zuvor waren es 377.543.

Nach den teils deutlichen Rückgängen in einzelnen Bereichen des kirchlichen Lebens in den Corona-Jahren 2020 und 2021 sind die Zahlen der Taufen, Trauungen und der regelmäßigen Gottesdienstteilnehmer dagegen wieder gestiegen. So stieg die Zahl der Taufen auf 1555 (2021: 1370), die der Trauungen auf 363 (200). Die Zahl der regelmäßigen Gottesdienstteilnehmer stieg im vergangenen Jahr auf 17.416; im Jahr 2021 waren es 13.175.

Erzbischof Stefan Heße sagte zu der hohen Zahl an Kirchenaustritten: „Ich nehme wahr, dass Menschen die Wandlungsfähigkeit der Kirche anzweifeln oder als zu schleppend empfinden. Wir wollen verstärkt neue, niedrigschwellige Projekte in der Seelsorge fördern. Letztlich hoffe ich, dass wir - bei allem Ringen und Umbruch - den Menschen die Tür zum Glauben offenhalten können.“

Zum Erzbistum Hamburg gehören die Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein und der Landesteil Mecklenburg des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Es ist damit flächenmäßig das größte Bistum in Deutschland. dpa