In Berlin: Kiels Handballer kassieren erste Liga-Niederlage

Berlins Mathias Gidsel wirft den Ball auf das Tor. © Andreas Gora/dpa

Rekordmeister THW Kiel hat die erste Niederlage in der Handball-Bundesliga kassiert. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha unterlag am Sonntag bei den Füchsen Berlin mit 26:34 (10:16). Mit 12:2 Punkten fielen die Kieler hinter die Rhein-Neckar Löwen (14:0) und die Hauptstädter (13:1) zurück. Bester Werfer der Norddeutschen war vor 9000 Zuschauern der sechsfache Torschütze Patrick Wiencek.

Berlin/Kiel - Für die Berliner erzielte Mijajlo Marsenic neun Treffer.

Der THW startete drei Tage nach der 37:40-Niederlage in der Champions League in Kielce katastrophal in die erste Halbzeit. Nach zehn Minuten lagen die „Zebras“ mit 1:5 im Hintertreffen und schwächten sich fortan selbst. Patrick Wiencek und Domagoj Duvnjak kassierten wegen Meckerns ihre jeweils zweiten Zeitstrafen. Eine weitere Unterzahl handelten sich die Norddeutschen wegen eines Wechselfehlers ein.

Im Angriff blieben die Kieler trotz des früh eingesetzten siebten Feldspielers harmlos. Dazu hatte der Berliner Schlussmann Dejan Milosavljev einen ausgezeichneten Tag erwischt und entschärfte zahlreiche Würfe der Gäste.

Auch nach dem Seitenwechsel wurde die Lage für den THW nicht besser. Die Berliner blieben am Drücker und hielten den Vorsprung konstant. Der bärenstarke Füchse-Rückraumspieler Mathias Gidsel traf in der 44. Minute zum 25:17. Die Kieler Offensive blieb derweil weiterhin weit hinter ihren Möglichkeiten.

Nach der nun bevorstehenden Länderspielpause geht es für die Kieler am 20. Oktober mit der Zweitrunden-Begegnung im Pokal beim Zweitliga-Aufsteiger 1. VfL Potsdam weiter. In der Bundesliga empfangen die Norddeutschen dann am 23. Oktober den Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen. dpa