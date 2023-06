Indische Airline Indigo bestellt 500 Airbus-Jets

Indigo will stark wachsen: 500 neue Flieger hat die indische Fluggesellschaft bei Airbus bestellt. Bis zur Auslieferung dauert es aber noch ein paar Jahre.

Le Bourget - Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus hat am ersten Tag der Paris Air Show einen Rekordauftrag an Land gezogen. Die indische Billigfluggesellschaft Indigo bestellt 500 Maschinen aus der Modellfamilie A320neo. Vertreter beider Seiten unterzeichneten den Deal am Montag auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget. Dies sei der größte Einzelauftrag in der Geschichte der Luftfahrt, erklärte Airbus-Verkaufschef Christian Scherer.

Laut Indigo-Chef Pieter Elbers betreibt die indische Airline derzeit eine Flotte von rund 300 Maschinen. Insgesamt hat Indigo jetzt fast 1000 Maschinen von Airbus zu bekommen, 480 davon bis Ende des Jahrzehnts.

Bei dem Rekordauftrag handle es sich um feste Bestellungen und keine Kaufoptionen, sagte Elbers, der bis 2022 die niederländische Airline KLM geführt hatte. Die Bestellung umfasse die Standardversion A320neo, die Langversion A321neo und die neue Langstreckenvariante A321XLR.

Wie sich der Deal auf die einzelnen Typen aufteilt, wird dem Manager zufolge noch entschieden. Dafür hat er noch Zeit, denn die Auslieferung der 500 Jets soll erst im Jahr 2030 beginnen. Zum Kaufpreis wollten sich beide Seiten nicht äußern. Diesmal verwiesen sie nicht einmal auf Listenpreise, von denen üblicherweise hohe Rabatte abgehen.

Indigo wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seither mehrfach Hunderte Airbus-Maschinen bestellt - zuletzt 300 Stück im Jahr 2019. Airbus-Verkaufschef Scherer sagte jedoch, der Auftrag vom Montag sei „erst der Anfang“. Er zeige das Potenzial des indischen Markts für die Luftfahrt.

Erst im April hatte Indien mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen China als bevölkerungsreichste Nation der Welt abgelöst. Die Flugzeugbestellung von Indigo schaffe für Millionen Menschen in Indien die Möglichkeit zu fliegen, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury.

Indigo plant laut Elbers, die eigene Flotte bis 2030 zu verdoppeln. Zu den Flottenplänen für das kommende Jahrzehnt wollte er sich noch nicht äußern. Die jetzige Bestellung verschaffe der Airline aber die nötige Flexibilität in der Planung. dpa