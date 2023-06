Innenministerin: Keine Straftaten Letzter Generation dulden

Umwelt

Nach Ministerpräsident Daniel Günther hat auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (beide CDU) ein konsequentes Vorgehen bei Straftaten der Gruppe Letzte Generation angekündigt. „Das sind wir allen Menschen schuldig, die sich an die Regeln in unserem Land halten“, sagte Sütterlin-Waack am Donnerstag. Auf Sylt traf sie sich mit Vertreterinnen und Vertretern von Polizei, Verwaltung und Politik.

Sylt - Dort hatten Mitglieder der Gruppe ein Privatflugzeug, eine Hotelbar und die Fassade eines Geschäfts mit Farbe besprüht.

„Es ist vorgesehen, dass die Aktionen der sogenannten Letzten Generation polizeilich konzentriert und dadurch beschleunigt bearbeitet werden“, sagte Sütterlin-Waack. Dafür ermittele der Staatsschutz zentralisiert. „Mittlerweile haben die Aktionen auf Sylt und in Neustadt in Holstein eine neue Qualität erreicht.“ Der Rechtsstaat müsse alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Gefahrenabwehr und zur Strafverfolgung ausschöpfen. dpa