Innovatives Forschungsschiff „Coriolis“ schwimmt jetzt

Der Rohbau des Forschungsschiffes „Coriolis“ wird ins Wasser gesetzt. © Christian Charisius/dpa

Die 13,5 Millionen Euro teure „Coriolis“ soll in Zukunft Umweltdaten in Gewässern rund um den Globus einsammeln. Noch ist der Innenausbau noch nicht fertig, aber sie schwimmt schon mal. Im Frühjahr 2024 soll sie erstmals in See stechen.

Lauenburg - Auf der Hitzler-Werft in Lauenburg ist am Donnerstag das Forschungsschiff „Coriolis“ zu Wasser gelassen worden. Der Neubau des Helmholtz-Zentrums Hereon kombiniere als weltweit erstes Forschungsschiff Küsten-, Werkstoff-, Membran- und Wasserstoffforschung, teilte des Helmholtz-Zentrum mit. „Die Coriolis ist nicht nur ein Forschungsschiff, sondern auch ein Technologieträger, Aushängeschild des Hereon und Instrument für den Technologie- und Wissenstransfer“, sagte Judith Pirscher vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. „Denn auf der Coriolis soll neben einem dieselelektrischen Antrieb auch eine Brennstoffzelle mit innovativen Wasserstoffspeichern zum Einsatz kommen.“

Der Innenausbau des knapp 30 Meter langen und acht Meter breiten Schiffs soll jetzt in einem geschützten Hafenbecken fertiggestellt werden. Rund 13,5 Millionen Euro hat das Schiff insgesamt gekostet. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2024 geplant, dann soll es auf Flüssen sowie in der Nord- und Ostsee eingesetzt werden.

Alle umweltrelevanten Forschungsdaten, die während der Fahrt ermittelt werden, können nach Angaben von Hereon in Echtzeit abgerufen oder direkt mit anderen Schiffen und Landstationen geteilt werden. Dazu sei parallel zu dem Forschungsschiff ein Dashboard entwickelt worden, das derzeit erprobt werde, sagte der Projektleiter der „Coriolis“ , Volker Dzaak. Die an Bord geplanten Forschungsprojekte würden einen wichtigen Beitrag für die Energiewende und die Erforschung von Klimawandel-Folgen leisten, sagte er. dpa