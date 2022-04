Inzidenz in Schleswig-Holstein geht weiter zurück

Eine Mitarbeiterin eines Testzentrums entnimmt einer Frau einen Nasenabstrich für einen Corona-Test. © Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter. Am Freitag betrug die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 1151,5 nach 1168,7 am Donnerstag, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 18.57 Uhr) hervorgeht. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 1446,0 gelegen. Für ganz Deutschland bezifferte das Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag auf 1181,2.

Kiel - Nach der Tabelle des RKI rangiert Schleswig-Holstein hier im Mittelfeld.

Die Zahl neuer Ansteckungen ging am Freitag im Norden markant zurück: von 7182 am Donnerstag auf 5315. Eine Woche zuvor waren es noch 6530 gewesen. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - stieg von 6,39 am Donnerstag auf jetzt 7,04. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen 601 Patienten in Kliniken, 7 mehr als tags zuvor. Von ihnen wurden 46 (+3) auf einer Intensivstation behandelt und 19 (+1) beatmet. Die Zahl der Genesenen seit Beginn der Pandemie gab die Landesmeldestelle mit rund 391.800 an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete am Freitag der Kreis Ostholstein mit 1471,1), gefolgt von Dithmarschen (1387,6) und Lübeck (1269,0). Schlusslicht bleibt Pinneberg mit einem Wert von 926,3. dpa