Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter leicht schwankend

Teilen

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein schwankt seit mehr als einer Woche nur leicht. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen lag am Sonntag bei 761,7 (Vortag: 767,4). Am Sonntag zuvor hatte der Wert bei 752,6 gelegen.

Kiel - Wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel (Stand: 18.50) weiter hervorgeht, wurden am Sonntag 1049 Corona-Neuinfektionen registriert. Eine Woche zuvor waren es 1091. Schleswig-Holstein bleibt das Bundesland mit der niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz. Bundesweit lag diese am Samstag bei 1350,4.

Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche, lag zuletzt bei 5,70. 328 Patienten lagen am Freitag mit Corona in Krankenhäusern, 49 von ihnen auf einer Intensivstation. 32 Intensiv-Corona-Patienten wurden beatmet. Die Zahl der Corona-Toten lag am Freitag bei 2073. All diese Zahlen werden am Wochenende nicht im Internet aktualisiert.

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen wurden für Flensburg (1445,5), den Kreis Dithmarschen (974,1) und Nordfriesland (934,5) gemeldet. Am niedrigsten war der Wert im Kreis Pinneberg (535,8). dpa