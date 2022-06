Inzidenz liegt in Schleswig-Holstein bei 732,8

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 732,8. Dies geht aus den Angaben der Landesmeldestelle und der Universität Kiel vom Dienstagabend (Datenstand: 18.45 Uhr) hervor. Am Vortag lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen bei 688,9 und am Dienstag vor einer Woche bei 375,1.

Kiel - Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Am Dienstag wurden für Schleswig-Holstein 5312 neue Corona-Fälle gemeldet. Am Dienstag vergangener Woche waren es 4686. In den Krankenhäusern wurden den Angaben nach 216 Covid-Kranke behandelt, das waren 2 mehr als am Dienstag vergangener Woche. Auf der Intensivstation lagen 13 Corona-Patienten - von ihnen wurden 6 beatmet.

Die Gesamtzahl derjenigen, die seit Beginn der Pandemie im Land im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, betrug am Dienstag 2580 - 5 mehr als am Vortag. Die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Einwohner binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - lag am Dienstag bei 4,36. Am Dienstag vergangener Woche hatte sie 1,99 betragen.

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen meldeten der Kreis Rendsburg-Eckernförde (902,6), die Stadt Lübeck (843,7) sowie der Kreis Dithmarschen (813,5). Die niedrigste Inzidenz verzeichnete der Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem Wert von 562,4. dpa