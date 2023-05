Johansson kommt, Himmelmann geht: Bewegung vor Pauli-Spiel

Kiels Fin Bartels (M) jubelt nach seinem Treffer zum 1:0. Bartels bestreitet am Freitag sein letztes Heimspiel für Holstein Kiel. © Marcus Brandt/dpa

Zweitligist Holstein Kiel verpflichtet Abwehrspieler Johansson aus Schweden. Der Vertrag mit Torhüter Himmelmann läuft aus. Am Freitag werden zudem die Urgesteine Bartels und Wahl verabschiedet.

Kiel - Ein Abgang, ein Zugang und die Vorbereitung auf viele Abschiede: Beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel war am Mittwoch einiges in Bewegung. Erst gab der Club bekannt, dass Torwart und Winterzugang Robin Himmelmann den Club verlassen wird, dann wurde der schwedische Innenverteidiger Carl Johansson als Zugang verkündet. Dazu werden schon vor dem Anpfiff des Heimspiels am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli zehn Spieler verabschiedet. Dazu gehören in Fin Bartels und Hauke Wahl auch zwei Akteure, die beide bei den „Störchen“ ausgebildet wurden und den Club maßgeblich mitgeprägt haben.

„Er liebt einfach den Fußball, das strahlt er aus“, sagte Holstein-Trainer Marcel Rapp am Mittwoch über den 36-jährigen Bartels, der 135 Spiele für Kiel bestritten hat und seine Karriere beenden wird. Sogar auf 234 Partien für Holstein kommt der 29 Jahre alte Hauke Wahl, dessen weiterer Weg noch nicht bekannt ist. „Er hat den Blick für das Große und Ganze“, lobte Rapp den „Kapitän und das Urgestein“. Der Abwehrchef und gebürtige Hamburger wird mit dem FC St. Pauli in Verbindung gebracht.

Der Vertrag mit Himmelmann wird hingegen nicht verlängert. Der Torhüter war während der Spielzeit als vereinsloser Spieler verpflichtet worden. Eine im Vertrag verankerte Option zur Vertragsverlängerung wurde vom Verein nicht gezogen. Ob der 34-Jährige am Freitag gegen seinen Ex-Club zwischen den Pfosten steht oder Thomas Dähne, ließ Rapp zunächst offen. Die Entscheidung sei intern gefallen, sollte aber erst mit den Keepern besprochen werden.

Der zuletzt an den dänischen Club Randers FC ausgeliehene Carl Johansson wurde vom schwedischen Erstligisten IFK Göteborg verpflichtet und erhielt einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026. Holsteins Sportgeschäftsführer Uwe Stöver ist überzeugt, dass der 28-Jährige „die Qualität mitbringt, um vom ersten Tag an als feste Größe unseren Defensivverbund zu stärken. Ihn zeichnet ein gutes Aufbauspiel, eine hohe Intensität und Körperlichkeit sowie sein sehr gutes Kopfballspiel aus. Dazu ist er auch bei Offensiv-Standards torgefährlich.“ Johansson ist nach Nicolai Remberg (Preußen Münster) und Aurel Wagbe (VfL Wolfsburg) der dritte Zugang der Kieler für die nächste Saison.

Mit einem Sieg am Freitag über den Tabellenfünften aus Hamburg wollen sich die neuntplatzierten Kieler die Chance auf den achten Rang im Endklassement erhalten: „Es geht ja auch um das TV-Geld“, sagte Rapp: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Sommerkick wird.“ dpa