13-Jährige von Gruppe gequält: Mutter einer mutmaßlichen Täterin „fassungslos“ - „kann nicht meine Tochter sein“

Von: Steffen Maas, Elias Bartl

In Heide in Schleswig-Holstein schockiert eine neuerliche Gewalttat unter jugendlichen Mädchen. Eine Gruppe soll eine 13-Jährige stundenlang gequält haben.

Update von Mittwoch, 22. März 2023, 12:21 Uhr: Nach der Mutter der gequälten 13-Jährigen äußert sich nun auch die Mutter einer mutmaßlichen Mittäterin. Gegenüber dem Fernsehsender RTL berichtet sie von einem Schockzustand ob der Beteiligung ihrer Tochter. „Als ich das Video gesehen hab, habe ich gedacht, das kann doch nicht meine Tochter sein. Ich war fassungslos.“

Nach Gruppen-Qual von 13-Jähriger: Mutter einer Mittäterin schockiert – von Tochter und Morddrohungen

Diese Gefühle tummeln sich gerade aber zusammen mit einem berechtigten Schutzauftrag, der durch kaum nachvollziehbare Dynamiken nötig geworden ist. Denn das junge Mädchen sieht sich nun ekligen Angriffen ausgesetzt: „Ich muss meine eigene Tochter schützen, weil sie Morddrohungen bekommt. Im Netz wird nur gehetzt gegen uns“, berichtet die Erziehungsberechtigte. Wegen der Drohungen habe sie bereits einen Anwalt eingeschaltet.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten zuvor eindrücklich davor gewarnt, das Video von dem Vorfall in den sozialen Medien weiter zu teilen.

Schleswig-Holsteins Innenministerin äußert sich zu Mädchen-Gewalt in Heide: Eine Angreiferin strafmündig

Update von Mittwoch, 22. März 2023, 08:50 Uhr: Mittlerweile ist der Fall der gequälten 13-Jährigen in Heide bis ins schleswig-holsteinische Innenministerium vorgedrungen: Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) äußerte sich gegenüber dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) zu den laufenden Ermittlungen. Sie stellte klar, dass aus der größeren Gruppe an Jugendlichen, die auf dem Video zu erkennen sind, nur drei Mädchen an den strafbaren Taten beteiligt sein sollen. „Davon sind zwei strafunmündig nach dem jetzigen Recht – also unter 14 – und eine ist über 14“, erklärt Sütterlin-Waack.

Das dürfte die aktuellen Diskussionen um die Strafmündigkeit Jugendlicher weiter befeuern, die durch den Todesfall der zwölfjährigen Luise in Freudenberg entbrannt sind – auch, wenn hier einzelne Vorfälle aufgrund unterschiedlicher Dimensionen schwer zu vergleichen sind. Innenministerin Sütterlin-Waack versicherte gegenüber dem NDR, das Thema aber mit Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) besprechen zu wollen. Im Raum stünde dann wohl eine Herabsetzung der Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre.

Mutter der gequälten 13-Jährigen fordert Strafen: „Alle hatten Spaß, meine Tochter zu quälen“

Das unterstützt auch die Mutter der 13-Jährigen lautstark. Sie unterstrich das emotional gegenüber der Bild: „Alle wissen, dass denen nichts passiert, weil sie so jung sind. Aber meine Tochter wird es ein Leben lang nicht vergessen.“ Sie fordert angemessene Konsequenzen für die schockierende Tat: „Ich will, dass die Täter hart und gerecht bestraft werden. Das Gesetz muss verschärft werden.“ Der Bild erzählte sie zudem, „Als ich das Video sah, bin ich zusammengebrochen. Alle hatten Spaß, meine Tochter zu quälen. Das sind Sadisten. Alle hatten Spaß, meine Tochter zu quälen.“

Nach aktuellem Stand würde nur einer der Täterinnen in Heide strafrechtliche Konsequenz aus dem Vorfall drohen. Schleswig-Holsteins Innenministerin geht „auf jeden Fall“ davon aus, dass die strafmündige Täterin sich für die Tat vor dem Jugendgericht verantworten werden müsse.

Wieder Gewalt unter Mädchen: Gruppe quält 13-Jährige wohl stundenlang

Update von Dienstag, 21. März 2023, 13:28 Uhr: Auf Nachfrage bestätigt eine Sprecherin der Polizei aus Heide den Fall. Obwohl sich die schockierende Tat bereits Ende Februar ereignete, sind noch immer nicht alle Beschuldigten vernommen worden. „Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an“, sagt die Sprecherin.

Dass sich die Vernehmungen wochenlang ziehen, hat auch mit dem jungen Alter der mutmaßlichen Angreiferinnen zu tun. Da die Beschuldigten minderjährig seien, müsse im Verhör immer ein Erziehungsberechtigter anwesend sein, erklärt die Polizeisprecherin. Das sorge für Schwierigkeiten bei der Terminfindung.

Schock in Heide: Mädchen-Gruppe quält 13-Jährige wohl mehrere Stunden – und nimmt es auf

Erstmeldung von Dienstag, 21. März 2023, 08:14 Uhr: Heide – Der Schock rund um die grausame Tat in Freudenberg, wo zwei Mädchen die 12-jährige Luise mit zahlreichen Messerstichen getötet haben sollen, sitzt noch tief. Nun erschüttert erneut ein mutmaßliches Gewaltverbrechen unter Mädchen den Norden. Im schleswig-holsteinischen Heide im Kreis Dithmarschen soll eine Gruppe von 14- bis 17-Jährigen eine 13-Jährige stundenlang gequält haben – und die grausame Tortur auf Video festgehalten haben. Das berichtete die Schleswig-Holsteinische Zeitung (SHZ) zuerst.

13-Jährige in Heide muss stundenlange Gewalt aushalten: Verbrennungen und Schläge ins Gesicht

Die Details, die auf dem Video, das der SHZ vorliegt, zu sehen sind, verstören – nicht nur aufgrund der zeitlichen Nähe zum schrecklichen Todesfall in Freudenberg. Rund ein Dutzend Mädchen soll sich über Stunden an dem 13-jährigen Opfer vergehen.

Dabei bleibt es nicht nur bei ausgeschütteter Cola über dem Kopf, sondern es kommt zu grausamen körperlichen Angriffen: Laut der SHZ sind die Angreiferinnen zu sehen, wie sie Zigaretten auf der Wange der 13-Jährigen zerdrücken, ihre Haare anzünden und ihr ins Gesicht schlagen. Verzweifelte Versuche unter Tränen, ihre Nase zu schützen, scheitern dabei.

Polizei ermittelte die Angreiferinnen – Mädchen in medizinischer Betreuung

Gegenüber der Zeitung erzählt die Mutter des Mädchens, dass die Folter aufgrund des beherzten Eingreifens eines Passanten gestoppt werden konnte. „Er hat die Gefahr erkannt, in der meine Tochter war, hat sie zu sich genommen, als sie ihn um Hilfe bat. Wir sind ihm sehr dankbar“, zitiert die SHZ.

Er schützte das Mädchen wohl, nachdem Angreiferinnen und Opfer beim Anblick eines Streifenwagens der Polizei die Flucht ergriffen hatten. Die Polizei bestätigte jedoch gegenüber der SHZ, dass die Tatverdächtigen bereits ermittelt seien und aktuell Vernehmungen stattfänden.

Obwohl die schockierende Tat bereits Ende Februar stattfand, befinde sich ihre Tochter aktuell noch weiter in einer Tagesklinik, „wo sich Ärzte um sie kümmern“, wie die Mutter der Schleswig-Holsteinischen Zeitung verriet. Sie entschied sich, mit dem Fall jetzt den Weg an die Öffentlichkeit zu suchen, um auf die Gewaltproblematik unter Jugendlichen Aufmerksamkeit zu machen. Laut SHZ wolle sie zudem andere Eltern ermutigen, ähnliche Taten ebenfalls zur Anzeige zu bringen.