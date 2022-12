Kein Service zwischen den Jahren: Kommunen sparen Energie

Um Energie zu sparen, bleiben die meisten Dienststellen der Stadt Lübeck zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Geöffnet blieben nur die Lübecker Museen, die Kinder- und Jugendbegegnungsstätten, die Lübecker Schwimmbäder, die Entsorgungsbetriebe und das Jobcenter Lübeck, teilte die Pressestelle der Stadt am Dienstag mit. Auch der Not- und Rettungsdienst der Feuerwehr bleibe wie gewohnt erreichbar.

Lübeck - Die Bürgerservicebüros, das Verwaltungszentrum Mühlentor, das Gesundheitsamt, die Stadtbibliothek, das Stadtarchiv, alle städtischen Kindertagesstätten, Sporthallen sowie das Lübecker Rathaus blieben dagegen vom 24. Dezember 2022 bis zum 1. Januar 2023 geschlossen. Die Stadt erhofft sich davon nach Angaben einer Sprecherin eine weitere Reduzierung des Energieverbrauchs der Verwaltung.

Aus demselben Grund bleiben auch im Kreis Herzogtum Lauenburg die Kreisverwaltung und alle Außenstellen zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Die Zeit zwischen den Feiertagen werde erfahrungsgemäß kaum für Behördengänge genutzt und auch in der Verwaltung selbst seien viele Mitarbeitende in dieser Zeit im Urlaub, sagte Landrat Christoph Mager. „Allein für das Kreishaus in Ratzeburg dürften in dieser Zeit so etwa 60.000 Kilowattstunden Gas und 4000 Kilowattstunden Strom eingespart werden können“, sagte Mager. dpa