Keine Einsturzgefahr mehr bei Silo: Brand geht weiter

Teilen

Ein Silo, in dem Getreide gelagert wird, brennt. © Bodo Marks/dpa

In der Nacht zu Dienstag fängt ein 40 Meter hoher Getreidesilo in Wesselburen Feuer. Die Löscharbeiten gestalten sich für die Feuerwehr schwierig. 50 Menschen müssen ihre Häuser verlassen.

Wesselburen - Der Brand eines Getreidesilos in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) hält die Feuerwehr weiter in Atem. „Wir versuchen weiterhin, das Feuer zu löschen“, sagte Feuerwehrsprecher Ole Kröger am Dienstagabend. Das gestalte sich aber nach wie vor sehr schwierig. Die Temperaturen im Inneren des Silos lägen immer noch bei 600 Grad. Auch die Trocknungsanlage auf der mittleren Ebene des Silos stehe immer noch in Vollbrand, was von außen aber nicht zu sehen sei. „Wir rechnen damit, dass der Einsatz noch mehrere Stunden dauern wird“, sagte Kröger. Aufgrund der Hitze könnten nur einige Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten im Einsatz sein.

Die Feuerwehr rechnete zunächst mit dem Einsturz des Silos. Deshalb wurden die Löscharbeiten gegen Mittag teilweise eingestellt. Rund 50 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Gleichzeitig erfolgten Straßensperrungen rund um den Einsatzort. Auch die Bahnstrecke zwischen Heide und Büsum war zeitweise gesperrt.

Später hatte eine andere Expertin die Einsturzgefahr aufgehoben. Die Menschen konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auch die Bahnstrecke zwischen Heide und Büsum wurde wieder freigegeben. Lediglich die Straßensperren um den Einsatzort herum blieben bestehen, hieß es weiter.

„Zurzeit versuchen wir den Turm mit Wasser zu kühlen“, sagte Feuerwehrsprecher Ole Kröger am Nachmittag. Dafür wurde ein Fahrzeug aus Hamburg angefordert, das einen 50 Meter langen Teleskop-Arm hat. Damit kann das Feuer von oben bekämpft werden.

Der etwa 40 Meter hohe Getreidesilo war in der Nacht zum Dienstag in Brand geraten. Nach Angaben der Regionalleitstelle der Feuerwehr brannte in den frühen Morgenstunden die Trocknungsanlage auf einer mittleren Ebene des Silos. Da der Siloturm mit etwa 30 Tonnen Getreide gefüllt war, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, wie ein Sprecher mitteilte. So könnte der Silo beispielsweise platzen, sollte zu viel Wasser ins Innere gelangen.

Bis zu 130 Einsatzkräfte waren viele Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es kam zu starken Rauchentwicklungen. Die Feuerwehr kontrollierte ständig die Temperaturen im Silo, die teilweise bei 600 bis 700 Grad lagen - und das über mehrere Stunden. Experten des Technischen Hilfswerks (THW) machten schließlich Risse am Gebäude aus - und veranlassten daraufhin die Evakuierung. Verletzte gab es zunächst nicht. Zur Brandursache sowie dem entstandenen Sachschaden konnte die zuständige Polizei vorerst keine Angaben machen.

Die Feuerwehr ging von einem sehr langen Einsatz aus. Sollten die Temperaturen ausreichend sinken, wolle man das Getreide herausholen und ablöschen. Bei einem Silobrand auf der Insel Fehmarn vor gut einem Jahr hatte es eine Woche gedauert, bis das Feuer vollständig gelöscht war. dpa