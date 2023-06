Keine großen Schäden: Unwetter zieht am Norden vorbei

Teilen

Einsatzkräfte der Feuerwehr pumpen in der Nacht Regenwasser aus einem Keller auf die Straße. © Bodo Marks/Bodo Marks/dpa

Ein Gewittertief wütete über Deutschland - aber regional unterschiedlich stark. Vor allem mit Blick auf die Regenmengen. Die Feuerwehr musste im Norden hier und da ausrücken - hauptsächlich für kleinere Einsätze.

Hamburg/Kiel - In der Nacht zu Freitag hat das Gewittertief „Lambert“ auch im Norden seine Spuren hinterlassen - vor allem in nasser Form. So fielen innerhalb von 24 Stunden beispielsweise in Hamburg rund 52 Liter Regen auf den Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag auf Twitter mitteilte. Der Regen hatte in und um Hamburg aber auch erst am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr eingesetzt.

Auch rund um den Flughafen sind den Wetterdaten zufolge rund 30 Liter Regen gefallen. Der Norden rund um Kiel und Flensburg blieb dagegen nahezu trocken. In Kiel konnten gerade einmal 0,2 Liter registriert werden, in Sankt-Peter-Ording, Flensburg und Schönhagen blieben die Behälter der Messstationen gänzlich leer.

Die Feuerwehren in Hamburg und Schleswig-Holstein mussten deshalb am Abend und in der Nacht auch zu vergleichsweise wenigen Einsätzen ausrücken. Laut Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Hamburg gab es in der Hansestadt in der Nacht zu Freitag 31 Wassereinsätze, bis zum Mittag hatte die Feuerwehr etwa 60 Einsätze registriert. „Das war aber nichts Weltbewegendes“, so der Sprecher. Es habe sich größtenteils um das Freimachen von Wasserabläufen gehandelt.

„Meistens haben wir Keller leergepumpt. Davon hatten wir einen Haufen.“ Auch wurden überspülte Kreuzungen oder vollgelaufene Unterführungen abgesichert. 17 der Einsätze drehten sich um Bäume oder Äste, die herabzustürzen drohten. Auch die Feuerwehr Elmshorn bestätigt die ruhige Lage in der Nacht. „Wir hatten einen Ast auf der Straße, aber der war schon weg, als die Feuerwehr ankam.“ Zu Verletzten lagen der Feuerwehr keine Meldungen vor.

Die großen Regenmengen hatten - zumindest auf der Autobahn 7 bei Bahrenfeld - auch Einfluss auf den Verkehr. Dort nämlich standen am frühen Morgen zwei Fahrbahnen in Richtung Hannover für kurze Zeit so tief unter Wasser, dass sie zunächst gesperrt werden mussten. Bereits gegen 10.00 Uhr waren die Fahrstreifen - auch dank des Einsatzes eines großen Saugwagens - wieder vom Wasser befreit und konnten freigegeben werden.

Auch Bahnreisende bekamen die Auswirkungen des Unwetters zu spüren - weil die Strecken aufgrund von Schäden in anderen Regionen nicht passierbar waren. So war aufgrund des Unwetters die Fernverkehrsstrecke Berlin - Hamburg gesperrt, die Züge wurden umgeleitet. Bahnreisende mussten deshalb am Morgen rund eine Stunde mehr Reisezeit einplanen. Den Grund für die Sperrung waren Unwetterschäden in der Nähe von Nauen bei Berlin, sagte ein Bahn-Sprecher dazu. Die Sperrung konnte am Mittag wieder freigegeben werden.

In Hamburg und Schleswig-Holstein ist nun auch nicht mehr mit weiteren Unwettern zu rechnen. „Der Spuk von gestern ist beendet. Der Regen, der hier und da noch plätschert, zieht nun in den Osten ab“, sagte Meteorologe Michael Knobelsdorf vom Seewetteramt Hamburg des DWD am Freitag.

Die Sonnenanteile sollen von Schleswig-Holstein kommend wieder allmählich zunehmen. „Bis zum späten Nachmittag sollten die Regenwolken abgezogen sein. Und das bei sehr angenehmen Temperaturen, die die Möglichkeit bieten, nochmal gut durchzulüften“, sagte Knobelsdorf weiter. Erwartet werden bis zu 20 Grad Celsius.

Die Temperaturen steigen zum Wochenende stetig an und es bleibt fast überall trocken und heiter bis wolkig. „Es wird wieder sommerlich warm.“ Am Samstag werden etwa 24 Grad erwartet, am Sonntag im Hamburg bis zu 27 Grad. Nur unmittelbar an der See bleibe es kühler. dpa