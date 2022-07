Kiel-Coach trifft bei Heimspiel-Premiere auf Ex-Trainer

Teilen

Kiels Trainer Marcel Rapp. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat für sein erstes Saison-Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern bereits mehr als 11.000 Eintrittskarten verkauft. Das liegt aber auch daran, dass am Samstag (13.00 Uhr/Sky) mehr als 2000 Fans des FCK im Holstein Stadion erwartet werden.

Kiel - Kiels Trainer Marcel Rapp und Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster kennen sich sehr gut, weil Rapp bei den Stuttgarter Kickers einst Spieler und Kapitän unter Schuster war. Das persönliche Verhältnis der beiden ist etwas belastet, weil Schuster den heute 42-Jährigen am Ende kaum noch einsetzte. Vor dem Trainer Schuster hat Rapp aber großen Respekt.

„Es ist ein Stück weit so: Die Mannschaft spielt so, wie der Trainer ist“, sagte der Holstein-Coach am Donnerstag. „Und wenn Dirk Schuster an der Linie steht, dann weiß man, was einen erwartet: Kompaktheit, taktische Disziplin - das habe ich selbst schon als Spieler unter ihm erlebt. Und das kommt jetzt auch auf uns zu.“

Den Aufsteiger Kaiserslautern zeichne „viel Mentalität, viel Leidenschaft und kompaktes Verteidigen“ aus, so Rapp. „Und wir werden dagegen halten. Man sagt immer: Holstein Kiel spielt nur Fußball. Aber wir können auch aggressiv Fußball spielen.“ dpa