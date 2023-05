Kiel erwartet St. Pauli zum letzten Saison-Heimspiel

Marcel Rapp beobachtet das Aufwärmen seiner Spieler auf dem Spielfeld im Stadion. © Gregor Fischer/dpa

Holstein Kiel will noch Achter werden, für den FC St. Pauli geht es in der 2. Bundesliga am Freitag um die Minichance auf den Relegationsplatz. Die Kieler Fans verabschieden sich von Spielern.

Kiel - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will sich mit einem Sieg im letzten Heimspiel der Saison von seinen Fans verabschieden. „Wir wollen noch Achter werden. Es geht ja auch um das TV-Geld“, sagte Holstein-Trainer Marcel Rapp vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen das beste Rückrunden-Team vom FC St. Pauli. Holstein Kiel ist aktuell Tabellen-Neunter.

Die Gäste aus der Hansestadt haben als Fünfter noch eine Minimalchance, doch noch den Relegationsplatz zu erreichen. „Wir bereiten uns maximal gut auf dieses Auswärtsspiel vor. 99 Prozent werden dort nicht reichen. Wir müssen in allen Bereichen ans Maximum gehen“, forderte St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler.

Schon vor der Partie werden im Holstein-Stadion zehn Spieler verabschiedet, die künftig nicht mehr für die „Störche“ auflaufen werden. Dazu gehören in Fin Bartels und Hauke Wahl auch zwei Akteure, die beide in Kiel ausgebildet wurden und den Club maßgeblich mitgeprägt haben.

Der 36-jährige Bartels beendet seine Karriere. In seiner Profi-Laufbahn hatte er unter anderem auch für den FC St. Pauli gespielt. Wahls Zukunft ist noch offen. Der FC St. Pauli wird als möglicher neuer Verein gehandelt. dpa