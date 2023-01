Kiel fordert Länderbeteiligung an Klinikfinanzierungsreform

Eine Krankenpflegerin schiebt ein Krankenbett durch einen Flur. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Schleswig-Holstein verlangt eine echte Beteiligung der Länder an der vom Bund geplanten Reform der Krankenhausfinanzierung. „Eine solche Beteiligung ist bislang nicht zu erkennen“, sagte Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Reform müsse zwingend mit einer realistischen Analyse ihrer Auswirkungen und einer ausreichenden Finanzierung einhergehen.

Kiel - „Eine Umverteilung der derzeit bereits nicht auskömmlichen Mittel reicht nicht.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), die Ressortchefs der Länder und Experten der Koalitionsfraktionen beraten an diesem Donnerstag in einer Schaltkonferenz über das Thema. In Deutschland gibt es etwa 1900 Krankenhäuser mit rund 488.000 Betten. Etwa ein Drittel der jährlichen Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenkassen gehen in Krankenhausbehandlungen.

Die Finanzierungsreform müsse auch die verfassungsrechtliche Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern wahren, sagte die Kieler Ministerin. Die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die Regelung der Krankenhauspflegesätze seien Aufgaben des Bundes, während die Länder für Bedarfsplanung und Investitionen zuständig seien.

„Den Ländern müssen daher weiterhin Gestaltungsspielräume zustehen“, sagte von der Decken. Die Versorgungsanforderungen in einem Stadtstaat wie Hamburg seien andere als in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein und könnten nicht pauschal von Berlin aus geplant werden. „Die angestrebten Strukturveränderungen gehen darüber hinaus mit erheblichen zusätzlichen Investitionskosten einher, die die Länder werden umsetzen müssen.“ Diese müssten deshalb in die Ausgestaltung der Reform wirksam einbezogen werden. dpa