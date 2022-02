Kiel hisst Flagge des Bündnisses „Mayors for Peace“

Vor dem Kieler Rathaus wehen Flaggen mit dem Schriftzug „Bürgermeister für den Frieden“. © Axel Heimken/dpa

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine hat die Landeshauptstadt Kiel am Freitag die Flagge des internationalen Bündnisses „Mayors for Peace“ auf dem Rathaus gehisst. Mit dieser Aktion wolle die Stadt dem Wunsch nach Frieden und Zusammenhalt in Europa Ausdruck verleihen, hieß es in einer Pressemitteilung am Freitag. Die Fahne zeigt eine weiße Taube als Symbol des Friedens.

Kiel - „Mayors for Peace“, also „Bürgermeister für den Frieden“ ist eine internationale Organisation von Städten, die sich der Friedensarbeit - insbesondere der atomaren Abrüstung - verschrieben haben. Sie wurde 1982 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters von Hiroshima gegründet. Nach Angaben von „Mayors for Peace“ sind mehr als 8000 Städte Teil der Bündnisses - darunter 730 in Deutschland und 5 in der Ukraine. Die Stadt Kiel ist dem Bündnis nach eigenen Angaben 1986 beigetreten.

Kiel unterstützte zudem den Aufruf des Kieler Friedensforums zu einer Kundgebung am Freitag unter dem Motto „Die Waffen nieder! Zurück zu Diplomatie und Völkerrecht!“ auf dem Europaplatz sowie eine überparteiliche Kundgebung und Mahnwache am Samstag auf dem Rathausplatz. dpa