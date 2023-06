Kiel startet mit sieben Neuzugängen in die Vorbereitung

Holstein Kiel nimmt die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga in Angriff. Der Kader ist stark verändert. Trainer Marcel Rapp muss eine Einheit formen. Und noch sind nicht alle Transfers getätigt.

Kiel - Holstein Kiel ist in die Vorbereitung für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Am Montagmittag versammelten sich die Kieler unter Leitung von Trainer Marcel Rapp zur ersten Trainingseinheit der neuen Saison auf dem Rasen in Kiel-Projensdorf. Mit dabei waren auch die Neuzugänge Marko Ivezic (FK Vozdovaz), Ba-Muaka Simakala (VfL Osnabrück), Carl Johansson (IFK Göteborg), Aurel Wagbe (A-Jugend VfL Wolfsburg), Lasse Rosenboom (Werder Bremen II) und Nicolai Remberg (Preußen Münster).

Als vorerst letzter Neuer wurde Marcel Engelhardt vorgestellt. Kurz vor dem Trainingsstart gab der Verein bekannt, dass der 30 Jahre alte Torwart einen Zweijahresvertrag erhält. Engelhardt hatte zuletzt für den Drittliga-Absteiger FSV Zwickau gespielt.

„Marcel ist ein routinierter Mann, der dem gesamten Torhüter-Team, im Speziellem auch unseren Nachwuchs-Kräften, viel mit auf den Weg geben kann“, sagte Kiels Chef-Torwarttrainer Patrik Borger. Erwartet wird auch der baldige Transfer des Japaners Shuto Machino. Der 23 Jahre alte Stürmer spielt noch bei Shonan Bellmare in der japanischen J1 League.

Die Kieler erleben vor dieser Saison einen personellen Umbruch. Langjährige Stammkräfte wie Abwehrchef und Kapitän Hauke Wahl (FC St. Pauli), die Stürmer Fabian Reese (Hertha BSC) und Fin Bartels (Laufbahnende) oder Alexander Mühling (SV Sandhausen) haben den Club verlassen.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem aktuellen Stand unseres Kaders. Den Großteil der vakanten Stellen haben wir schon frühzeitig schließen können“, hatte Sportchef Uwe Stöver den „Kieler Nachrichten“ (Montag) gesagt. „Allerdings haben wir auch immer formuliert, dass es unser Ziel ist, spätestens zum Trainingslager den kompletten Kader beisammen zu haben. Daran arbeiten wir.“

Am 9. Juli bricht Holstein Kiel nach Otz in Österreich zum achttägigen Vorbereitungscamp auf. Vor allem ein Linksverteidiger steht noch auf der Wunschliste der Norddeutschen ganz oben.

Schon in dieser Woche stehen die ersten Vorbereitungsspiele für Holstein an. Am Mittwoch spielen die Kieler gegen den Landesligisten SSV Rantzau Barmstedt, am Samstag gegen den Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08. Die Saison 2023/24 beginnt am Wochenende 28. bis 30. Juli. Die abgelaufene Saison hatte Holstein Kiel als Tabellenachter abgeschlossen. dpa