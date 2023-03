Kiel will gegen Regensburg ein anderes Gesicht zeigen

Kiels Trainer Marcel Rapp gestikuliert. © Uwe Anspach/dpa

Robin Himmelmann feiert seine Startelf-Premiere im Trikot des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Der 34-jährige Winterzugang der Kieler wird am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Jahn Regensburg Stammtorwart Tim Schreiber vertreten, der sich beim 1:1 gegen den SV Sandhausen am Knie verletzt hatte. „Wir haben mit Robin die ideale Lösung gefunden“, sagte Holstein-Trainer Marcel Rapp am Freitag.

Kiel - Den zuletzt vereinslosen Himmelmann in der Spielpause zu verpflichten, sei die „absolut richtige Entscheidung“ gewesen.

Die Partie gegen das Tabellenschlusslicht aus der Oberpfalz ist für die „Störche“ die Gelegenheit, etwas Wiedergutmachung zu betreiben. „Es ist schon ein kleiner Frust, dass wir zwei Punkte verloren haben“, sagte Rapp im Rückblick auf das Remis in Sandhausen. Gleichzeitig gebe es aber auch die „Vorfreude, ein anderes Gesicht zeigen zu können“.

Allerdings warnte der 43 Jahre alte Coach davor, die Regensburger auf die leichte Schulter zu nehmen. In der Liga „gibt es keine Mannschaft, die deutlich schlechter ist als alle anderen“. Das zeige das Beispiel des 1. FC Magdeburg, der sich durch zuletzt drei Siege in vier Spielen deutlich vom Tabellenende entfernt hat.

Außer Schreiber wird am Sonntag auch der noch immer angeschlagene Holmbert Fridjonsson fehlen. Dafür sind Patrick Erras und der zuletzt erkrankte Fiete Arp Kandidaten für den Kader. Marcel Rapp: „Unser Anspruch ist es, zu gewinnen.“ So sollen die nächsten Zähler zum 40-Punkte-Zwischenziel gesammelt werden. dpa