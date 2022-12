Kieler feiern 36:29-Sieg gegen Minden zum Jahresabschluss

Kiels Tomas Mrkva steht vor dem Tor. © Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sich am zweiten Weihnachtsfeiertag zumindest mit der vorübergehenden Tabellenführung beschenkt. Nach dem 36:29 (19:13) zum Rückrundenauftakt gegen den abstiegsbedrohten TSV GWD Minden stehen die Kieler bis zum Spiel der Füchse Berlin am Dienstag gegen den SC DHfK Leipzig auf Platz eins. Bester Werfer der „Zebras“ war der siebenfache Siebenmeter-Torschütze Niclas Ekberg.

Kiel - Für die Gäste erzielte Mohamed Darmoul fünf Treffer.

Gegen die stark ersatzgeschwächten Mindener hatten die Gastgeber keine großen Probleme. Ein Zwischenspurt von 7:5 in der zwölften Minute bis zum 14:7 in der 20. Minute sorgte schnell für klare Verhältnisse in der mit 10 285 Zuschauern ausverkauften Kieler Arena. Wenige Sekunden vor der Halbzeit setzte THW-Schlussmann Tomas Mrkva ein weiteres Zeichen, als er den Tempogegenstoß des GWD-Spielers Philipp Ahouansou abwehrte.

Nach der Weltmeisterschaft im Januar in Polen und Schweden bestreiten die Kieler ihr nächstes Bundesligaspiel am 18. Februar gegen Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen. Zuvor geht es am 4. oder 5. Februar aber bereits im Pokal-Viertelfinale gegen den aktuellen deutschen Meister SC Magdeburg und am 9. Februar in der Champions League gegen den polnischen Titelträger KS Kielce. dpa