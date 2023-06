Kieler Handballer feiern mit ihren Fans den 23. Titel

Die Spieler von Kiel feiern die Deutsche Meisterschaft 2023. © Christoph Schmidt/dpa

Die THW-Party steigt schon im Charter-Flieger von Stuttgart nach Kiel. Danach wurde mit den Fans in der heimischen Arena bei Livemusik und Getränken weiter gefeiert. Montagmittag geht es ins Rathaus.

Kiel - Ein Autokorso in Luxus-Cabriolets vom Flughafen Kiel-Holtenau zur Wunderino-Arena und eine große Party mit den Fans. So haben die Handballer des THW Kiel am Sonntagabend den Gewinn der 23. deutschen Meisterschaft gefeiert.

Nach etwas mehr als 80 Minuten Flugzeit landete der Charterflieger aus Stuttgart um kurz vor 21.30 Uhr in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt. Im Flughafen-Restaurant und am Zaun warteten zahlreiche Fans auf die Mannschaft. Die Anhänger in der Arena wärmten sich derweil bei Livemusik und Getränken auf.

Als einer der ersten Kieler kam der verletzte Eric Johansson mit der Schale aus dem Flugzeug. Geschäftsführer Viktor Szilagyi berichtete von der Party an Bord: „Einige können gut singen, einige weniger gut“, sagte der 44-jährige Österreicher. Extra zum Titelgewinn hatte der Club ein Meistershirt mit dem Aufdruck „2023x“ aufgelegt, der sowohl das Jahr als auch die Anzahl der nationalen Triumphe ausdrücken sollte.

Glückwünsche zum Titel gab es nicht nur von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), sondern auch vom Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). „Herzlichen Glückwunsch zu dieser sensationellen deutschen Meisterschaft. Es gibt wenige Saisons, die so spannend waren wie diese. Ganz Kiel ist stolz auf Euch“, sagte das Stadtoberhaupt, das die Mannschaft für Montagmittag in das Rathaus eingeladen hat. Dann sollen sich die THW-Spieler und -Verantwortlichen in das Gästebuch der Stadt eintragen. dpa