Kieler Hochschulen auf Modernisierungskurs

Ulf Kämpfer (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Kiel, spricht. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt will sich als moderne Hochschulstadt weiter profilieren. „Kiel ist da super vorangekommen“, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Er hatte vor fast vier Jahren das Projekt „Kiel Science City“ angekündigt. Mit Milliardenaufwand soll in den nächsten 15 bis 20 Jahren eine Wissenschaftsstadt mit hochmodernen Forschungs- und Lehrgebäuden, Wohnungen für Studenten und Familien sowie Freizeiteinrichtungen entstehen.

Kiel - Auch die Ansiedlung von Betrieben mit Hochschulbezug gehört zum Konzept. „Das Interesse ist sehr groß“, sagte Kämpfer. Die beiden größten Hochschulen in Schleswig-Holstein, die Universität und die Fachhochschule Kiel, arbeiten in diesen Jahren große Bauprogramme ab, nachdem die Gebäudesubstanz in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten teilweise stark gelitten hatte. dpa