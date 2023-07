Wieder Pannen bei Sprengung von Kieler Kraftwerk

Das ehemalige Kesselhauses auf dem Gelände des Kieler Kraftwerks wird gesprengt. © Matthias Brock/dpa

Und schon wieder geht bei der Sprengung des ausrangierten Kraftwerkes in Kiel etwas schief. Diesmal schleudern allerdings keine Teile mehrere hundert Meter weit durch die Luft.

Kiel - Bei der Sprengung des Gemeinschaftskraftwerks in Kiel hat es erneut Pannen gegeben: Bei der Detonation am Dienstag stürzte das Kesselhaus nicht komplett ein, ein Rest blieb stehen. Dieser hätte jedoch auch einstürzen sollen, sagte der Geschäftsführer des Gemeinschaftskraftwerks, Martin Hein. Über die Gründe sei noch nichts bekannt. Auch ein zweiter Sprengversuch am Abend war nicht erfolgreich. „Ein Teil des Gebäudes steht immer noch“, sagte Hein. Noch stehe nicht fest, wie es nun weitergehen soll. Die Sprengungen hatten auch Einfluss auf die Schifffahrt, denn währenddessen wurde die Kieler Förde gesperrt.

Bereits bei einer Sprengung im April war es zu einer Panne gekommen. Damals war ein etwa tellergroßes Metallteil in ein Haus eingeschlagen, das rund 1,1 Kilometer vom Kraftwerk entfernt steht. Verletzt wurde niemand.

Das Kraftwerk hatte im Frühjahr 2019 die Produktion von Strom und Wärme eingestellt. Es wurde durch das moderne Küstenkraftwerk ersetzt, in dem 20 Gasmotoren bedarfsgerecht Strom und Wärme produzieren. dpa