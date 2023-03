Kieler Landtag berät über Schulkosten und Kommunalrecht

Mit den Kosten für den Schulbesuch in Schleswig-Holstein befasst sich heute der Landtag in Kiel. Zu dem Thema hatten die Oppositionsfraktionen von SPD und SSW eine Große Anfrage eingebracht. Die Landesregierung geht davon aus, dass Eltern im Durchschnitt knapp 1000 Euro pro Kind und Schuljahr ausgeben. Die höchsten Kosten mit gut 300 Euro verursachen demnach Fahrtkosten, Schulessen und Nachmittagsbetreuung.

Kiel - Zur Abstimmung stehen am Donnerstag umstrittene Pläne der schwarz-grünen Koalition für Einschnitte bei Bürgerbegehren und weitere Änderungen am Kommunalrecht. So sollen Baugenehmigungen für Schulen, Kliniken, Wohnhäuser und Windräder beschleunigt und Kommunen mehr Planungssicherheit bekommen. Kritiker befürchten negative Folgen für Umwelt und Klima. Zudem sieht der Gesetzentwurf von CDU und Grünen vor, dass in Kreistagen und Gemeindevertretungen größerer Orte die Mindestgröße von Fraktionen von zwei auf drei Mitglieder wächst. dpa