Kieler Landtag diskutiert über Krankenhäuser

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Krankenhaus“ weist den Weg zur Klinik. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Mit einer Debatte über die Krankenhäuser hat der Landtag in Kiel am Mittwoch seine letzte Sitzung in diesem Jahr begonnen. Die Opposition hatte eine Aktuelle Stunde zur Finanzierung von Investitionen in Neubauprojekte beantragt. SPD, FDP und SSW werfen der Regierung vor, sie stelle eine frühere Zusage für Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe infrage.

Kiel - Nach Darstellung von CDU und Grünen gab es eine solche Zusage gar nicht.

Überschattet wird die Debatte über künftige Investitionen von der verschärften aktuellen Lage der Kliniken, bei denen es in Flensburg und im Kreis Rendsburg-Eckernförde bisher zwei Insolvenzfälle gibt. Die Krankenhäuser leiden unter hohen Patientenzahlen bei gleichzeitiger Personalnot und den stark gestiegenen Energiekosten. Vor diesem Hintergrund will das Land kurzfristig helfen und für die Mittel in Vorleistung gehen, die der Bund angekündigt, aber noch nicht ausgezahlt hat. Dies hat Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) bekanntgegeben. dpa