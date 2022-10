Kieler wollen erste Auswärtspunkte in der Champions League

Kiels Kapitän Domagoj Duvnjak jubelt nach einem Treffer. © Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Die Handballer des THW Kiel sind in die Vorbereitung auf ihr Champions-League-Spiel beim HBC Nantes gestartet. Am Mittwoch reist das Team um Kapitän Domagoj Duvnjak nach Frankreich, wo am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) das fünfte Vorrundenspiel stattfindet.

Kiel - Nach den Niederlagen in Celje und in Kielce wollen die „Zebras“ erstmals in dieser Königsklassensaison auch auswärts punkten. Kapitän Duvnjak weiß aber, wie schwierig diese Aufgabe sein wird: „Nantes hat eine sehr starke Mannschaft, die zudem mit sehr viel Selbstbewusstsein auftritt“, sagte der Kroate am Dienstag.

THW-Trainer Filip Jicha wird in Nantes kein gelernter Linksaußen zur Verfügung stehen. Rune Dahmke und Magnus Landin sind noch verletzt, Aushilfsprofi Malte Voigt hat von seinem Arbeitgeber keine Freigabe bekommen. So wird Spielmacher Miha Zarabec wohl wieder auf dem Flügel agieren. Die Franzosen stehen in der Vorrundengruppe B mit 6:2 Punkten zwei Ränge vor den fünftplatzierten Norddeutschen, die 4:4 Zähler auf ihrem Konto haben. dpa