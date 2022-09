Kiels Coach Rapp fordert: „Nicht in Aktionismus verfallen“

Auch nach drei Spielen ohne Sieg und zwei Niederlagen in Serie will Coach Marcel Rapp bei Holstein Kiel die Ruhe bewahren. „Wir dürfen uns in der Analyse nicht von den Ergebnissen leiten lassen, wohlwissend, dass das Ergebnis am Ende das ist, was zählt“, sagte der 43 Jahre alte Trainer des norddeutschen Fußball-Zweitligisten. Als Tabellenachte sind die Kieler, die besser als in der Vorsaison (9.

Kiel - ) abschneiden wollen, auch nach dem 2:4 in Bielefeld noch auf Kurs. Deshalb setzt Rapp auch auf Kontinuität.

„Wir haben einen Weg begonnen und wir gehen diesen konsequent weiter. Ich bin überzeugt, dass sich das am Ende auszahlen wird“, sagte Rapp den „Kieler Nachrichten“ (Montag). Er weiß aber auch, dass die Ergebnisse zuletzt nicht mit dem vorhandenen Potenzial des Kaders in Einklang standen. „Ja, die Unterschiede sind teilweise sehr extrem bei uns diese Saison. Und wir müssen dringend dahin kommen, konstantere Auftritte zu zeigen. Aber wir dürfen deshalb nicht in Aktionismus verfallen“, forderte Rapp. Seine Mannschaft erwartet nach der Punktspielpause am 1. Oktober (13.00 Uhr/Sky) den FC Hansa Rostock im Kieler Holstein-Stadion. dpa