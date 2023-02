Kiels Handballer empfangen Celje in der Champions League

Kiels Rune Dahmke und Kiels Miha Zarabec (M.) feiern einen Treffer. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Für die Handballer des THW Kiel geht es am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) im letzten Heimspiel der Champions-League-Vorrunde noch um den dritten Platz in der Gruppe B. Erster Schritt auf dem Weg dorthin ist ein Sieg über den slowenischen Meister RK Celje. „Das wird ein richtig schweres Spiel“, sagte THW-Spielmacher Miha Zarabec vor dem Aufeinandertreffen mit seinen Landsleuten.

Kiel - Zum einen haben die Kieler das Hinspiel 36:38 verloren, zum anderen hatte Celje in der vergangenen Woche Titelverteidiger FC Barcelona am Rande einer Niederlage. Nur mit Glück setzten sich die Katalanen mit 28:27 durch.

„Celje kommt ohne Druck zu uns und hat nichts zu verlieren“, ergänzte Zarabec, der vor seinem Wechsel nach Kiel für Celje gespielt hatte: „Die sind auf dem höchsten Niveau, wenn sie einfach frei spielen können. Das macht die Mannschaft so gefährlich.“ In Mittelmann Aleks Vlah haben die Slowenen den zurzeit erfolgreichsten Werfer der Königsklasse in ihren Reihen. Bisher erzielte Vlah 81 Treffer.

Aus eigener Kraft kann der deutsche Rekordmeister den dritten Platz aber nicht mehr erreichen. Nötig dafür wäre zudem ein weiterer Sieg am letzten Spieltag bei Elverum HB in Norwegen. Und der französische Vertreter HBC Nantes, gegen den der THW den direkten Vergleich verloren hat, darf in seinen Partien gegen die bereits für das Viertelfinale qualifizierten Teams aus Barcelona und dem polnischen Kielce höchstens noch einen Punkt holen. dpa