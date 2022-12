Kiels Handballer empfangen Minden zum Jahres-Finale

Kiels Domagoj Duvnjak (l) und sein Torhüter Niklas Landin (r) freuen sich nach einem Spiel über den Sieg. © Soeren Stache/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

THW-Kapitän Domagoj Duvnjak strebt zwei Punkte an und freut sich auf die gute Stimmung während der Partie am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wiencek-Einsatz fraglich.

Kiel - Nach einer nur kurzen Festtagspause starten die Bundesliga-Handballer des THW Kiel in den Jahresendspurt. Am Montag (20.00 Uhr/Sky) empfängt der Tabellenzweite den Vorletzten TSV GWD Minden in der heimischen Arena.

Kiels Kapitän Domagoj Duvnjak freut sich auf das Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag: „Es ist immer eine besonders gute Stimmung bei diesen Partien, und wir freuen uns über jede Unterstützung von den Rängen. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, um in der Liga an der Spitze dranzubleiben und einen tollen Abschluss 2022 mit unseren Zuschauern feiern zu können“, sagte der 34-Jährige.

Beim THW ist der Einsatz von Kreisläufer Patrick Wiencek fraglich. Der Co-Kapitän hatte wegen eines Infekts schon das Pokal-Achtelfinale am vergangenen Donnerstag beim Zweitligisten SG BBM Bietigheim (35:28) verpasst. dpa