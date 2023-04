Kiels Handballer erwarten Nordrivalen aus Flensburg

Kiels Hendrik Pekeler (l-r), Yannick Fraatz, Eric Johansson, Torwart Tomas Mrkva und Henri Pabst applaudieren dem Publikum. © Frank Molter/dpa

In der 108. Auflage des traditionsreichen Handball-Duells geht es um die Vormachtstellung in Schleswig-Holstein und um eine gute Ausgangsposition im Kampf um die deutsche Meisterschaft.

Kiel - Die Handball-Bundesligisten THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt stehen sich am Sonntag (14.05 Uhr/Sky und NDR) im 108. Schleswig-Holstein-Duell gegenüber. Die Gastgeber aus Kiel (41:9 Punkte) gehen als Tabellenführer in das Top-Duell gegen den Liga-Vierten aus Flensburg (39:11). Mit einem Sieg können die „Zebras“ einen großen Schritt in Richtung 23. deutsche Meisterschaft machen.

Bei beiden Trainern ist die Vorfreude groß: „Das ist das Spiel der Spiele, um das uns ganz Handball-Europa beneidet“, sagte SG-Trainer Maik Machulla. THW-Trainer Filip Jicha ergänzte: „Ganz Deutschland fiebert dem Spiel entgegen - das wird wieder ein einzigartiges Spiel.“

Von den bislang 107 Derbys gingen 64 an den THW. Nur 38 Partien entschied die SG für sich. In der bis dato letzten Auflage des Handball-Clasico setzten die Flensburger Mitte Dezember aber ein dickes Ausrufezeichen, als sie beim 36:23 ihren höchsten Sieg über den großen Nordrivalen feierten. dpa