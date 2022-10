Kiels Handballer gegen die Rhein-Neckar Löwen gefordert

Ein Spielball liegt auf einem Handballfeld. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Für den Rekordmeister geht es gegen den Tabellenführer schon um viel. Yannick Fraatz feiert am Sonntag sein Liga-Debüt im Trikot der „Zebras“. Comeback für Malte Voigt.

Kiel - Nach der Länderspielpause und dem Einzug in das Pokal-Achtelfinale wartet die nächste schwierige Aufgabe auf die Bundesliga-Handballer des THW Kiel. Der Rekordmeister empfängt am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) den Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen in der heimischen Arena. Während die Kieler in ihrem letzten Liga-Spiel eine 26:34-Niederlage gegen die Füchse Berlin hinnehmen mussten, haben die Mannheimer unter ihrem neuen Trainer Sebastian Hinze bislang sieben Siege in sieben Spielen gefeiert.

Sein Bundesliga-Debüt für die „Zebras“ wird Rechtsaußen Yannick Fraatz feiern. Der bis zum Saisonende vom Bergischen HC verpflichtete Rechtsaußen hatte am Donnerstag beim 38:23-Pokalsieg der Kieler über den Zweitligisten 1. VfL Potsdam seinen ersten Treffer für den THW erzielt. Ein Comeback bei den Kielern feiert der am Freitag nachverpflichtete Malte Voigt. dpa