Kiels Handballer kämpfen sich in das Pokal-Viertelfinale

Teilen

Der Kieler Harald Reinkind spielt den Ball. © Ronny Hartmann/dpa/Archivbild

Titelverteidiger THW Kiel hat das Viertelfinale im deutschen Handball-Pokal erreicht. Die Norddeutschen schafften am Donnerstag durch einen lange Zeit umkämpften 35:28 (18:14)-Auswärtssieg beim Zweitligisten SG BBM Bietigheim den Sprung unter die acht besten Mannschaften. Der Norweger Harald Reinkind war mit acht Treffern der beste Werfer der Kieler.

Kiel - Für die gastgebenden Schwaben war Christian Schäfer sechsmal erfolgreich.

Bietigheim war von Beginn an hellwach, führte nach etwas mehr als drei Minuten mit 3:0. Erst fünf Minuten später gelang Hendrik Pekeler mit dem 3:3 das erste Feldtor des THW. Zuvor hatte nur Niclas Ekberg per Siebenmeter getroffen. Für die Gäste blieb das Spiel auch nach der Pause eine zähe Angelegenheit. Beim 24:27 (50.) war Bietigheim noch in Schlagdistanz. Gegen den starken Endspurt der Kieler fanden die Schwaben dann aber kein Mittel mehr.

Nach nur drei freien Tagen geht es für das Team von Trainer Filip Jicha schon am 2. Weihnachtstag (20.00 Uhr/Sky) in der Liga weiter. Gegen den Tabellenvorletzten TSV GWD Minden bestreiten die zweitplatzierten Kieler das letzte Pflichtspiel des Jahres. dpa