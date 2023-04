Kiels Ligaverbleib nahezu sicher: Aufstiegskandidaten ärgern

Kiels Fabian Reese (r) und Kiels Timo Becker (l) jubeln nach Reeses Tor zum 2:0. © Frank Molter/dpa

Holstein Kiel steht nach dem 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg ohne Sorgen im Zweitliga-Mittelfeld und trifft in der Saisonendphase auf mehrere Aufstiegskandidaten, die sie zum Straucheln bringen könnten.

Kiel - Der Jubel war groß, als das Heimspiel von Holstein Kiel gegen den 1. FC Nürnberg abgepfiffen wurde. Holsteins Mittelfeldmann Lewis Holtby ballte die Fäuste, seine Teamkollegen und die Vereins-Mitarbeiter umarmten sich vor Freude. Das 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag war der zweite Sieg in Folge. Wichtiger noch: Die Norddeutschen erreichten dadurch dem Erfolg die 40 Punkte, die normalerweise für den sicheren Ligaverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga genügen. Trainer Marcel Rapp ist allerdings weit davon entfernt, sechs Spieltage vor Saisonende den Ehrgeiz zu verlieren.

„Es war nicht unser Ziel, 40 Punkte zu holen. Es ist unser Ziel, besser als in der vergangenen Saison abzuschneiden und daher mindestens Achter zu werden“, sagte der 43-Jährige. Er war zufrieden mit der Leistung gegen Nürnberg, die durch die Treffer von Steven Skrzybski (19.) und Fabian Reese (39.) belohnt wurde. „Das war ein verdienter Sieg“, sagte Rapp.

Die kommenden Aufgaben erscheinen erheblich schwerer. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) steht das Auswärtsspiel bei dem Aufstiegskandidaten 1. FC Heidenheim an. Eine Woche später ist der Tabellenführer SV Darmstadt 98 in Kiel zu Gast. In Fortuna Düsseldorf und dem FC St. Pauli sind noch zwei weitere Gegner zu bespielen, die zu den Top Sechs der Liga zählen.

„Auf uns warten schöne Spiele“, sagte Kapitän Hauke Wahl. „Das sind Spiele, die immer Spaß machen, weil diese Mannschaften auch mitspielen wollen. Gegen solche Gegner holt man noch einmal ein paar Prozentpunkte mehr heraus. Für uns gilt es jetzt, nach Heidenheim zu fahren und den nächsten Dreier einzufahren“, meinte der Abwehrchef weiter. „Drei Siege in Folge sind uns in dieser Saison noch nicht gelungen.“

Rapp ergänzte: „Das Spiel in Heidenheim ist ein Spiel, auf dem auch überregional ein bisschen der Fokus liegt. Wir wollen in den restlichen sechs Spielen die maximale Punkteausbeute holen. Wir haben auch in der Hinrunde hinten raus sehr viele Punkte geholt.“

Flügelspieler Reese fiebert ebenso den Duellen gegen die Aufstiegskandidaten entgegen. „Ich möchte mich mit den Besten messen. Daher freue ich mich auf die nächsten Wochen. Für die Mannschaften, die oben stehen, geht es um viel. Wir standen dort auch schon einmal“, sagte er in Erinnerung an die Saison 2020/2021, als Kiel an den letzten zwei Spieltagen den direkten Aufstieg verspielte und in der Relegation am 1. FC Köln scheiterte.

Nun könnte Kiel anderen Vereinen den Traum vom Aufstieg verbauen. Zumal Holstein gerade gegen die Top-Mannschaften meist gut funktioniert. Beim Hamburger SV spielten sie im März 0:0. Heidenheim wurde in der Hinrunde mit 3:1 besiegt, dem SV Darmstadt ein 1:1 abgetrotzt. „Das sind Teams, die momentan einen Lauf haben. Mal schauen, wie gut wir wirklich sind“, sagte Reese.

Kiel steht derzeit auf dem achten Tabellenplatz und somit auf dem Rang, den sie am Saisonende mindestens belegen wollen. „Wir können stolz darauf sein, dass wir bislang an keinem einzigen Spieltag so richtig gegen den Abstieg gespielt haben. Wir waren immer im gesicherten Mittelfeld“, sagte Rapp.

Noch weiter in der Tabelle nach oben zu klettern, wäre nicht nur sportlich erstrebenswert: Denn jede bessere Platzierung würde den Verein höhere Fernseheinnahmen einbringen. dpa