Kiels Sportgeschäftsführer stärkt Trainer Rapp den Rücken

Kiels Trainer Marcel Rapp. © Thomas Frey/dpa/Archivbild

Trotz der Negativserie von fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Spielen muss sich Marcel Rapp derzeit keine Sorgen um seinen Job als Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel machen. „Das ist überhaupt kein Thema. Es gibt an der Arbeit des Trainers nichts zu rütteln. Vielmehr stehen wir alle in der Verantwortung, um die aktuelle Situation zu verbessern.

Kiel - Vom Zeugwart bis zum Geschäftsführer Sport“, sagte Holsteins Sportgeschäftsführer Uwe Stöver den „Kieler Nachrichten“ (Dienstag).

Rapp sei wegen einer Vielzahl von Gründen nicht für die sportliche Situation verantwortlich, betonte Stöver. Corona, andere Krankheiten und Verletzungen sorgten für ständige Wechsel und beeinträchtigten die erforderliche Qualität im Trainingsbetrieb erheblich. „In der Anfangself stehen regelmäßig Spieler, die durch die genannten Gründe nicht im Rhythmus sind“, sagte der 55-Jährige.

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) empfängt der Tabellen-12. den Hamburger SV. Gegen die Hanseaten haben die Kieler seit dem Wiederaufstieg in die 2. Liga noch nie verloren. Am 16. April steht dann das richtungweisende Spiel gegen Dynamo Dresden auf dem Programm. Die Sachsen stehen aktuell mit sechs Punkten Rückstand auf die Norddeutschen auf dem Relegationsplatz. dpa