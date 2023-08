Kilometerlange Staus auf Autobahnen im Norden

Fahrzeuge stehen auf einer Autobahn im Stau. © Mia Bucher/dpa/Symbolbild

Auf den Autobahnen im Raum Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein ist es am Freitag teilweise nur mühsam vorangegangen. So bildete sich auf der A7 in Richtung Hamburg nach einem Unfall zwischen Henstedt-Ulzburg und Schnelsen-Nord ein Stau auf neun Kilometern.

Hamburg/Kiel - Nach Angaben der Autobahnpolizei Neumünster war es am Mittag am nördlichen Hamburger Rand in Höhe des Parkplatzes Bönningstedt bei dichtem Verkehr zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Sechs Insassen seien dabei leicht verletzt worden, eine Frau schwer. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Klinikum. Da der linke und der mittlere Fahrstreifen nach dem Unfall gesperrt werden mussten, staute sich der Verkehr erheblich. Nach gut zwei Stunden war die Unfallstelle gegen 14.00 Uhr wieder geräumt.

Auf der A7 Autobahn staute sich der Verkehr auch vor dem Elbtunnel in Richtung Süden. Laut Hamburger Verkehrsleitzentrale ging es besonders für Lastwagen nur sehr stockend voran.

Auf der A1 betraf dies auf einer Länge von acht Kilometern in Richtung Norden den Abschnitt zwischen Stillhorn und Billstedt. Stockenden Verkehr auf mehreren Kilometern gab es auch auf der A20 vor Lübeck, auf der A1 zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld sowie auf der A21 zwischen Bad Segeberg-Süd und Lenzen. dpa