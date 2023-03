Klima-Kleber scheitern mit Aktion – weil Polizisten in Zivil schneller sind

Eine Protestaktion hatten Klima-Kleber kürzlich in Flensburg geplant. Blöd: Die geplante Blockade fand an einem für die Polizei günstigen Ort statt.

Flensburg – Das hatten sich die Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ sicherlich anders vorgestellt, als diese in der vergangenen Woche eine Protestaktion in der Flensburger Innenstadt starten wollten. Erneut wollten sich vier Klima-Kleber am vergangenen Donnerstag (16. März) in der Straße Süderhofenden auf der Fahrbahn festkleben. Das berichtete das Nachrichtenprotal Flensborg Avis.

Gegen 15 Uhr seien vier Klima-Kleber demnach auf die Straße Süderhofenden gestürmt, um sich auf die stark befahrene Bundesstraße gegenüber des Busbahnhofs auf den Asphalt festzukleben. Allerdings hatten die Aktivisten den Ort für ihre Aktion denkbar schlecht gewählt.

Eine Aktion der Klima-Kleber in Flensburg konnte erfolgreich verhindert werden. (Symbolbild) © IMAGO/Christian Grube

Beherztes Eingreifen der Polizei verhindert Blockadeaktion der Klima-Kleber

Schräg gegenüber der Stelle für die geplante Klebe-Aktion befindet sich dort eine Polizeiwache. Zudem waren die Polizisten bezüglich der Aktion bereits vorgewarnt. Als diese direkt aus ihrem Fenster beobachten konnten, was sich dort anbahnte, rannten einige Polizeibeamte unverzüglich los, um die Demonstranten von ihrer Aktion abzuhalten.

Den in zivil gekleideten Beamten gelang es, die Klima-Kleber von der Straße zu zerren und auf eine Verkehrsinsel zu verfrachten, bevor der Sekundenkleber zum Einsatz kommen konnte. Das berichtete das Flensburger Tageblatt. Gegen die vier Aktivisten im Alter von 30, 38, 40 und 47 Jahren wird nun laut Polizeisprecherin wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt. Zuletzt kündigten die Aktivisten an, die Aktionen auch auf Autobahnen auszuweiten. (Niklas Müller)