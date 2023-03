Klimaaktivisten blockieren Straßen in Hamburg und Kiel

Ein Aktivist einer Klimaschutz-Initiative hat sich mit der Hand auf einer Straße festgeklebt. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Klimaaktivisten der Bewegung „Letzte Generation“ haben am Donnerstag am Hamburger Hauptbahnhof und in der Kieler Innenstadt jeweils eine Straße blockiert. In beiden Fällen hätten sich Demonstranten am Boden festgeklebt, teilte die Polizei auf Anfrage mit. In Hamburg war der Glockengießerwall betroffen, in Kiel die Kaistraße in Höhe Bootshafen. Es sei jeweils zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr gekommen.

Hamburg/Kiel - Die Bewegung „Letzte Generation“ fordert unter anderem ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen und dauerhaft ein 9-Euro-Ticket für Busse und Bahnen. dpa