Klimaaktivisten blockieren Sylter Flughafen – sie kamen verkleidet als Pinguine

Von: Sebastian Peters

Teilen

Aktivisten haben den Flugverkehr auf Sylt kurzfristig gestoppt © Axel Heimken/dpa

Der Flugverkehr auf Sylt musste wegen eines Sicherheitsalarms eingestellt werden. Mehrere Personen hatten sich unbefugt Zutritt zum Gelände verschafft.

Sylt – Ein ungewöhnlicher Vorfall hat am Freitagvormittag, 25. August 2023, den Flugverkehr auf Sylt zum Erliegen gebracht. Wie die Polizei mitteilte, zerstörten mehrere Personen gegen 08.15 Uhr ein Zaunelement des Sylter Flughafens und gelangten so in den Sicherheitsbereich und auf das Rollfeld des Flughafens. Dabei handelte es sich um Klimaaktivisten der Gruppe „Am Boden bleiben“. Erst in jüngster Vergangenheit sorgte die Gruppe „Letzte Generation“ auch für Einschränkungen am Flughafen auf Sylt.

Flugverkehr auf Sylt gestoppt: Eindringlinge auf Rollfeld festgenommen

Die Gruppe verteilte sich auf dem gesamten Gelände und fuhr auf Fahrrädern und Inlineskatern herum. Die Polizei war sehr zügig vor Ort und konnte weitere Personen daran hindern, das Gelände zu betreten. Insgesamt wurden 17 Personen festgenommen und zur Wache des Polizeireviers Sylt gebracht.

Gegen 10.30 Uhr befanden sich keine unbefugten Personen mehr auf dem Gelände des Flughafens. Der Flugverkehr musste für die Dauer des Einsatzes eingestellt werden. Nach Abstimmung mit der zuständigen Luftfahrtbehörde LBV.SH (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein) wurden weitere Maßnahmen getroffen. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar.