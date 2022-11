Kohlenmonoxidaustritt in Mehrfamilienhaus: Gebäude geräumt

Teilen

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Mehrfamilienhaus in Kiel ist am Dienstag wegen des Austritts von Kohlenmomoxid geräumt worden. Bemerkt wurde das geruchlose Gas bei einem Rettungseinsatz für einen Patienten, wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte. Die Kohlenmonoxid-Warnmelder der Rettungswagenbesatzung, die sie standardmäßig mit sich tragen, wurde in dem Wohnhaus ausgelöst.

Kiel - Die Rettungskräfte verließen daraufhin sofort mit dem Patienten sowie zwei weitere Personen die betroffene Wohnung. Da Gefahr für alle weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses drohte, räumte die Feuerwehr dann das Gebäude. Alle Bewohner wurden ärztlich untersucht. Von den zwölf Personen musste eine ins Krankenhaus gebracht werden, zwei weitere hingegen verweigerten den Transport. Warum die Rettungskräfte ursprünglich alarmiert worden waren, wurde nicht mitgeteilt.

Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass alle Feuerstätten - etwa wie Heizungen, Öfen und Boiler - bei einem Defekt Kohlenmonoxid-Quellen sein könnten und daher regelmäßig geprüft und gewartet werden sollten. In höheren Konzentrationen wirkt Kohlenmonoxif als starkes Atemgift. dpa