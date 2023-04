Kommunalkonferenz zu den Planungen für Fehmarnsundquerung

Mit Blick auf den Bau des Ostseetunnels wollen Land, Bahn und Vertreter der Kommunen am Mittwoch in Großenbrode (Kreis Ostholstein) über die Planungen auf deutscher Seite beraten. Eine besonders große Herausforderung ist nach Angaben des Verkehrsministeriums in Kiel der Bau eines kombinierten Straßen- und Eisenbahntunnels unter dem Fehmarnsund. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) komme mit der nicht-öffentlichen Kommunalkonferenz einem Wunsch aus der Region nach.

Großenbrode - Dänemark baut bereits an dem 18 Kilometer langen Straßen- und Eisenbahntunnel. Er soll von 2029 an die dänische Insel Lolland und Fehmarn verbinden und die Fahrzeit deutlich verkürzen. Auf deutscher Seite sollen bis 2029 die Zugstrecke Lübeck-Puttgarden sowie die Bundesstraße 207 ausgebaut und eine 380-Kilovolt-Stromtrasse verlegt werden. Die Kosten für einen Tunnel als Ersatz der alten Fehmarnsundbrücke bezifferte die Bahn ursprünglich auf 714 Millionen Euro. dpa