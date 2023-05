Kommunalwahl Schleswig-Holstein: Niederlage für SPD in Kiel

Wahlen

Bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein hat die SPD in der Landeshauptstadt Kiel die Position als stärkste Kraft verloren. Die Sozialdemokraten holten am Sonntag laut Landeswahlleitung 22,0 Prozent (2018: 29,9 Prozent) und landeten damit nur auf Platz drei hinter den Grünen mit 27,1 Prozent (20,4) und der CDU mit 22,9 Prozent (23,5). Es folgen der SSW mit 8,2 Prozent, die AfD mit 6,0 Prozent, die Linke mit 4,9 und die FDP mit 4,5 Prozent.

Kiel - Linke und AfD sind nicht im Landtag vertreten.

Bei den vorherigen Kommunalwahlen seit 1946 hatte die SPD in Kiel zuvor nur fünfmal Platz eins verfehlt, in diesen Fällen lag jeweils die CDU vorn. dpa