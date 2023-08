Klopfgeräusche retten Müllmann das Leben – er hing kopfüber in Presse fest

Von: Sebastian Peters

Teilen

Der Mann konnte nach ca. 40 Minuten aus dem Müllwagen befreit werden. © Sebastian Peters

Ein Müllmann in Schnakenbek erlebt den Schreck seines Lebens: Durch eine Fehlfunktion wird er in die Müllpresse gezogen.

Schnakenbek – Zu zweit haben die Müllmänner an der Glüsinger Straße (Lauenburg) gerade die gelben Mülltonnen geleert, als es plötzlich zu einer offenbaren Fehlfunktion des Müllwagens kam. Ein Hydraulikschlauch soll geplatzt sein, die Folgen hätten tödlich enden können.

Feuerwehr muss Mann aus Müllwagen schneiden – er hing kopfüber in der Presse fest

Die Kippvorrichtung, an denen die Mülltonnen in die Müllpresse geleert werden, fuhr unkontrolliert hoch und riss einen Müllmann einfach mit. Der jüngere Mitarbeiter wurde von der Vorrichtung kopfüber in die Müllpresse gedrückt.

Die Einsatzkräfte stehen nach der Rettung hinter dem Müllwagen und besprechen die Rettung © Sebastian Peters

„Ich habe ihn nur Klopfen gehört“, berichtete sein Arbeitskollege. Daraufhin stoppte der Mann mit einer Notabschaltung die Presse und rettete so seinen jungen Kollegen das Leben.

„Zum Glück hatte der Partner sofort den Notaus gedrückt“

Mit diversen Einsatzkräften von mehreren Freiwilligen Feuerwehren wurde der eingeklemmte Müllmann mit speziellen Gerätschaften gerettet. Verletzt – aber lebend – wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Launeburg, Herr Lars Heuer, berichtete gegenüber Ippen.Media: „Zum Glück hatte der Partner sofort den Notaus gedrückt. Somit war die Presse gesichert und blieb in der Position stehen. Ich denke mal wäre die Presse weitergelaufen, hätte es schlimmer kommen können.“