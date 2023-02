Krankenkasse: Höchstwert bei Fehltagen im Norden

Teilen

Ein Fieberthermometer liegt auf einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Mit fast 21 Tagen sind die Schleswig-Holsteiner nach Angaben der Techniker Krankenkasse im vergangenen Jahr so lange krankgeschrieben gewesen wie nie zuvor. Im Durchschnitt fehlte jede TK-versicherte Erwerbsperson an 20,8 Tagen, wie die Kasse am Dienstag mitteilte. 2021 seien es noch 16,1 Tage gewesen. Nunmehr sei der höchste Wert seit Beginn der TK-Auswertungen vor 22 Jahren erreicht.

Kiel - In Hamburg waren es im vorigen Jahr im Durchschnitt 18,2 Krankheitstage, im Bundesdurchschnitt 19.

„Ausschlaggebend für die vielen Krankheitstage in Schleswig-Holstein sind vor allem Erkrankungen der Atemwege wie Erkältung oder Grippe, die zu Beginn und Ende des Jahres gehäuft auftraten“, erläuterte der Leiter der TK-Landesvertretung, Sören Schmidt-Bodenstein. Auf diese Erkrankungen seien 4,6 Fehltage entfallen, auf psychische Erkrankungen 3,9. Bei der Techniker Krankenkasse sind in Schleswig-Holstein derzeit rund 520.000 Menschen versichert. dpa