Kreis untersagt Pegida-Versammlung auf Sylt

Teilen

Blick auf den Leuchtturm von Kampen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Der Kreis Nordfriesland hat eine kurzfristig angemeldete Versammlung der asyl- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung am Samstag auf Sylt untersagt. Grund sei eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit, teilte der Kreis am Freitag mit. Angemeldet hatte am Donnerstagnachmittag Pegida NRW eine Veranstaltung auf dem Bahnhofsvorplatz in Westerland.

Husum/Sylt - Für den gleichen Zeitpunkt und denselben Veranstaltungsort habe die Versammlungsbehörde am Donnerstagmorgen bereits eine andere Versammlung mit bis zu 250 Teilnehmenden schriftlich und schon eine Woche zuvor mündlich genehmigt, sagte Fachbereichsleiterin Nina Rahder. Zur Veranstaltung „Nazis offensiv entgegentreten - Sylt gehört dem Pöbel“ vom Bündnis „Schwarz-Roter 1. Mai“ werden bis zu 250 Teilnehmende erwartet.

Aufgrund der Kurzfristigkeit, der bereits genehmigten Versammlung und mehrerer Großveranstaltungen auf Sylt habe die Polizei keine Möglichkeit gesehen, beide Versammlungen gleichzeitig ausreichend zu schützen, sagte Rahder. „Hinzu kommt, dass die Insel in der Saison voller Urlauber ist und mit Blick auf das angesagte gute Wetter mit einem erhöhten Aufkommen an Tagestouristen zu rechnen ist.“ dpa