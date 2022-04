Kreisläufer Blagotinsek wechselt 2023 nach Flensburg

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Die SG Flensburg-Handewitt hat einen Nachfolger für Kreisläufer Simon Hald gefunden. Im Sommer 2023 wird der Slowene Blaz Blagotinsek vom 26-maligen ungarischen Meister Telekom Veszprem zum Handball-Bundesligisten wechseln. Das teilten die Schleswig-Holsteiner am Mittwoch mit. Hald wird im nächsten Jahr zu seinem dänischen Heimatverein Aalborg Håndbold zurückkehren.

Flensburg – Der 2,02 Meter große und 108 Kilo schwere Blagotinsek erhält einen Dreijahresvertrag in Flensburg. Er ergänzt das Kreisläuferduo Johannes Golla und Anton Lindskog. Der 28-Jährige gilt als einer der besten Abwehrspieler Europas. In den Spieljahren 2018/19 und 2019/20 wurde er in der Champions League jeweils zum besten Verteidiger gewählt. Mit Veszprem war er zweimal Meister und Pokalsieger in Ungarn. Für die Nationalmannschaft Sloweniens bestritt er bislang 101 Länderspiele und erzielte 181 Tore.

„Blaz ist ein sportliches Schwergewicht auf seiner Position im europäischen Handball“, sagte SG-Trainer Maik Machulla. „Ich wollte unbedingt nach dem Weggang von Simon Hald einen Spieler derselben Kategorie.“ dpa